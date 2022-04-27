AK Parti İzmir teşkilatı vefa iftarında buluştu

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, 'Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla Vefa İftarı' düzenledi. İftar programına, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Nihat Zeybekci, Vecdi Gönül, İzmir Milletvekilleri Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya'nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci iftarda yaptığı konuşmasında, "Allah'ın izni ile İzmir mutlaka AK Parti hizmetkarlığı ile tanışacak. Ancak biz ister ve çalışırsak. İlla ki Konak Meydanı'nda o zeybek oynanacak" ifadelerini kullandı. Kerem Ali Sürekli ise, "2023'te Cumhurbaşkanımızı en yüksek oy ile seçtirmek için çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR

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