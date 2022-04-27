CHP İzmir’de Menemen çatlağı

MENEMEN Belediye Başkanlığı görevini yürütürken "zimmet ve irtikap" iddiasıyla tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Serdar Aksoy'un, Seyrek'teki dev ihale öncesi partisinden iki İzmir milletvekilinin kendisine "açık ihale değil, pazarlık usulü bir ihale" yapması için baskıda bulundukları ve eski belediye başkanı dönemindeki 172 adet gayrimenkulle ilgili usulsüzlük tespit etmesine rağmen yine CHP milletvekilleri tarafından "eski başkanın üzerine gitme" dedikleri iddiası büyük ses getirmişti.

AHLAK VURGUSUNA CEVAP

SÖZ konusu iddialar üzerine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yaptığı açıklamada, "Ben her şeyden önce ahlaki değerlerini yitirmiş birinin açıklamalarıyla ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandı. Yücel'e sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Serdar Aksoy, "Ben siyasi rant çetesini deşifre ettikçe, yaşadığım hukuksuzluğu anlattıkça ağzını bozarak cevap verenlere Deniz Yücel de eklendi. Suçluluğun telaşı içinde bir panik havasında ağzından çıkanı kulağı duymayarak açıklama yaptı.

Üslubunuzla çukura çevirdiğiniz İzmir'de birine ahlak dersi verecek son adam Deniz Yücel'dir. Ben; millet iradesinin gasp edilmesine karşı adalet mücadeleme devam edeceğim. Halep ortadaysa arşın da burada" ifadelerin kullandı. ■ MERT ALPDÜNDAR