İzmir elektrik kesintisi 27 Nisan Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 27 Nisan Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İşte 27 Nisan Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 27 Nisan Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
27.04.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ 132 SOKAK, ATATÜRK, İNÖNÜ CADDELERİ VE CİVARLARI
27.04.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİŞAKRAN MAHALLESİ 448, 450, 459, 444, 443, 442, 438, 446, BARBAROS, SOKAKLARI VE CİVARLARI
BAYRAKLI
27.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,SAKARYA,M.KEMAL CADDELERİ,275,275/2 274/1,275,275/1,2 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
27.04.2022 09:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AYASKENT MAHALLESİ VENÜS SALÇA, REFİK ALTUĞ VE CİVARLARI
27.04.2022 09:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AYASKENT MAHALLESİ VENÜS SALÇA VE CİVARLARI
BUCA
27.04.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ, 647/54, 647/12,637/52 SOKAKALR VE CİVARI
ÇEŞME
27.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ALAÇATI MAHALLESI HAYDARIYE MEVKII, 7152, 12113/2, 12113/4 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
27.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım ALAÇATI MAHALLESI 11061, 11064, 11065, 11072, 11077 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
27.04.2022 10:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ALTINKUM MAHALLESI SANCAK MEVKII, ÇAVUŞKUYU KÜME EVLER, İMBAT 88 SITESI VE ÇEVRESI
27.04.2022 12:00 15:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ŞEHIT MEHMET MAHALLESI YENI DOĞAKENT SITESI L-50
DİKİLİ
27.04.2022 09:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ İLKYANKI SİTESİ VE CİVARLARI
27.04.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BİMEYKO SİTESİ VE CİVARLARI
GÜZELBAHÇE
27.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,MİTHATPAŞA,YARENDERE,METTANPAŞA,MEZARLIK, İSTİKBAL CADDELERİ, NEŞE,ORDU,MEŞEBAHÇELİ,99,FERAH,ATİLLA,458, 463, 485,620,630,642 SOKAKLAR,S. TOPÇUOĞLU TES.,EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
KARABURUN
27.04.2022 10:00 13:00 AG Arıza Bakım Onarım TR-9 A KOLU - MORDOĞAN MAH. MUSTAFA KEMAL CADDESI , 33 , 34 , 35 , 36, 38 SOKAKLARI VE CIVARI
KEMALPAŞA
27.04.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım KAZIMPAŞA MAH. CUMHURIYET ALANI, BEŞIKLER SOKAK, TAMTÜRK SOKAK VE CIVARLARI L-242
27.04.2022 09:00 12:00 AG Arıza Bakım Onarım KAZIMPAŞA MAH. EBE EMINE ÖZKAN SOKAK, HACI HASAN,TIRELI,YEŞILDERELI, SEYMEN, SOKAKLARI VE CIVARLARI L-230
KİRAZ
27.04.2022 10:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım UMURLU MAHALLESI FRAŞA SOKAK TR-7
MENEMEN
27.04.2022 09:00 14:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SEYREK KÖY, VİLLAKENT, KESİKKÖY, MUSABEY, ÇAVUŞKÖY, TÜRKELLİ, BURUNCUK, MALTEPE MAHALLERİNİN TAMAMI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
URLA
27.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması ZEYTINELI MAHALLESI YALI MEVKIIDIR TR-1 VE TR-2