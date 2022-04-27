Şampiyon kamyon altında can verdı

İzmir Tire'de, katıldığı çeşitli yarışmalarda Türkiye çapında dereceler elde eden vücut geliştirme sporcusu 19 yaşındaki Çağdaş Tutkaç, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek belediyenin hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Feci kazada, kamyonun altında kalan ve metrelerce sürüklenen genç sporcu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayattan koptu.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kaza, Şehit Pilot Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi'nde yaşandı. 35 BEC 750 plakalı motosikletiyle Sadık Giz caddesinden, Gültekin Başargan caddesine dönmek isteyen Tutkaç, A.G. yönetimindeki 35 T 2024 plakalı Tire Belediyesi'ne ait damperli hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kamyonun sağ tekerleğinin altında kalan talihsiz genç yaklaşık 10 metre sürüklendi.

DAKİKALARCA UĞRAŞTILAR

Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşlarıyla kanlar içinde aracın altından çıkarılan Çağdaş Tutkaç, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Motosiklette Tutkaç'ın arkasında oturan yakın arkadaşı Serkan İşer ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kamyon sürücüsü A.G. gözaltına alındı. NADİR UYSAL