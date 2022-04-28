Haberler İzmir Altay'da olaylı kongre! Kavgayı ayırmak için salona polis girdi

Altay'da olaylı kongre! Kavgayı ayırmak için salona polis girdi

Altay'da istifa eden başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifası sonrası düzenlenen olağanüstü genel kurulu olaylı başladı. Yönetimin ibra edilip edilmemesi konusunda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir üyenin istifa eden eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun mali politikalarını eleştirmesi üzerine çıkan tartışma salona giren polisin tarafları ayırmasıyla son buldu.