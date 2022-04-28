Caretta Leyla 7 ay sonra boğularak öldü

GEÇTİĞİMİZ yıl İzmir Güzelbahçe'de bulunan Muğla Dalyan'da tedavi edildikten sonra Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından denize bırakılan Leyla isimli caretta öldü. Güzelbahçe'de yaralı bulunan ve silahla vurulduğu tespit edilen caretta geçtiğimiz yıl 12 Nisan'da Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Uydu takip cihazı takılarak Leyla adı verilen caretta, Eylül'de Vali Orhan Tavlı tarafından denize bırakıldı. Ama 7 aydır takip edilen caretta Leyla'nın boğulma sonucu öldüğü belirlendi. ■ ÖMER KUNDAKÇI

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