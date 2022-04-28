İtfaiyeci gazeteciye canlı yayında saldırdı

İZMİR Tire'de bir işyerinin bacasından çıkan yangını canlı yayınla aktarmak isteyen gazeteciye, itfaiyecinin 'çekme lan' diyerek saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan gazeteci şikayetçi oldu. Fatih mahallesinde, yerel gazetede çalışan muhabir Ergün Çelik, bir işyerinin bacasından çıkan yangından görüntü almak istedi. Sosyal medya üzerinden olayı aktarmak isteyen Çelik'e, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne bağlı itfaiye aracından inen Mehmet H, isimli personel 'çekme lan' diyerek saldırdı. İtfaiye personeli tarafından Çelik'in elindeki telefonu almak için yaptığı müdahale yüzlerce kişinin izlediği canlı yayına anbean yansıdı.

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