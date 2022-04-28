  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir Emniyet Müdürlüğü’yle İZVAK’tan örnek dayanışma

İzmir Emniyet Müdürlüğü’yle İZVAK’tan örnek dayanışma

28.4.2022

İzmir Emniyet Müdürlüğü’yle İZVAK’tan örnek dayanışma
YEŞİLAY Haftası'nda uyuşturucuya karşı aileleri ve gençleri bilinçlendirme kampanyası yapan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Emniyet Müdürlüğü ile birlikte bunu sürdürülebilir hale getirecek. Vakıf merkezinde İZVAK yönetimini ziyaret eden İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Şehrin güven ve huzuru için etkin denetimler ve çalışmalar yapıyoruz. Sporun kitlesel ve evrensel gücünü çok önemsiyoruz. Daha fazla çocuğumuza spor yapma imkanı yaratarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutabiliriz. Bu anlamda İZVAK aracılığı ile kulüplerimizle iş birliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA