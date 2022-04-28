İzmir Emniyet Müdürlüğü’yle İZVAK’tan örnek dayanışma

YEŞİLAY Haftası'nda uyuşturucuya karşı aileleri ve gençleri bilinçlendirme kampanyası yapan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), Emniyet Müdürlüğü ile birlikte bunu sürdürülebilir hale getirecek. Vakıf merkezinde İZVAK yönetimini ziyaret eden İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Şehrin güven ve huzuru için etkin denetimler ve çalışmalar yapıyoruz. Sporun kitlesel ve evrensel gücünü çok önemsiyoruz. Daha fazla çocuğumuza spor yapma imkanı yaratarak onları kötü alışkanlıklardan uzak tutabiliriz. Bu anlamda İZVAK aracılığı ile kulüplerimizle iş birliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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