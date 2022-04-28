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Haberler İzmir İzmir'de faciadan dönüldü! Belediye otobüsü alev alev yandı

İzmir'de faciadan dönüldü! Belediye otobüsü alev alev yandı

Son dakika... İzmir Karşıyaka'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ait ESHOT otobüsü alevlere teslim oldu. Seyir halindeyken birden alev topuna dönen otobüsteki yolcular son anda kurtuldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

28.04.2022, 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022, 10:42

İzmir’de faciadan dönüldü! Belediye otobüsü alev alev yandı

Son dakika... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait körüklü otobüs, seyir halindeyken çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Caher Dudayev Bulvarı'nda Bostanlı ile Egekent 2 arasında sefer yapan 428 numaralı İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip yolcuları tahliye etti, ardından da itfaiyeye haber verildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

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