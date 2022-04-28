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Haberler İzmir Kanseri yenen Kaan çocuklara umut oldu

Kanseri yenen Kaan çocuklara umut oldu

28.4.2022

Kanseri yenen Kaan çocuklara umut oldu
İZMİR Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Kaan Balkan'ın (22) kanseri yenip hayallerine kavuşmak için verdiği mücadele, herkese örnek oldu. 16 yaşında, türüne az rastlanan bir kansere yakalanan Balkan, aylarca hastanede yatıp çok ağır tedaviler görse de mücadeleden asla vazgeçmedi. Balkan, hastalığı yenip sağlığına kavuşur kavuşmaz, hayalini kurduğu İEÜ Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'nı kazandı. Kaan, şimdi hem okuyor hem de LÖSEV gönüllüsü olarak kanser tedavisi gören çocuklara umut veriyor.
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