Kanseri yenen Kaan çocuklara umut oldu

İZMİR Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Kaan Balkan'ın (22) kanseri yenip hayallerine kavuşmak için verdiği mücadele, herkese örnek oldu. 16 yaşında, türüne az rastlanan bir kansere yakalanan Balkan, aylarca hastanede yatıp çok ağır tedaviler görse de mücadeleden asla vazgeçmedi. Balkan, hastalığı yenip sağlığına kavuşur kavuşmaz, hayalini kurduğu İEÜ Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'nı kazandı. Kaan, şimdi hem okuyor hem de LÖSEV gönüllüsü olarak kanser tedavisi gören çocuklara umut veriyor.

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