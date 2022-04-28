Prof. Sözbilir’den ‘tsunami’ uyarısı

İZMİR'DE DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, güneydeki Helen ve Kıbrıs fayına dikkati çekerek, "Helen ve Kıbrıs yayını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, İzmir'den İskenderun'a kadarki kıyı şeridi tsunami tehlikesi altında" dedi.

AFAD verilerine göre, dün 04.52'de, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8.25 kilometre olarak ölçüldü. Yine AFAD verilerine göre, 1 gün önce de Kıbrıs açıklarında 4.6'lık deprem yaşandı.