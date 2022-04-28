Tartıştığı sevgilisinin boğazını kesti

İzmir'in Karabağlar ilçesi Esentepe mahallesinde bir çocuk annesi Gülcan Çelen, kızının babası M.B. tarafından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, suç aleti bıçakla birlikte kaçan zanlı M.B'nin yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlattı. Korkunç olay önceki akşam saat 17.40 sıralarında Karabağlar Esentepe'de 46/22 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre bir çocuk annesi Gülcan Çelen, kızının babası olan birlikte yaşadığı M.B. ile iş ve çalışma yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. cebinden çıkardığı bıçakla Gülcan Çelen'i boğazından ve göğsünden olmak üzere 5 kez bıçaklayarak kayıplara karıştı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

GENÇ kadının çığlıkları üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdıkları Çelen acilen ameliyata alındı. Talihsiz kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olaydan sonra kaçan M.B'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

FATİH ŞENDİL