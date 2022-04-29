13 aylık minik Özalp 10. kez ameliyat olacak

KIBRIS'TA 13 ay önce dünyaya gelen Özalp Özdoğanoğlu, kısacık yaşamında tam 9 ameliyat oldu. Kısa bağırsak sendromu hastası olan minik Özalp, annesi Besime Özdoğanoğlu ile İzmir Ege Üniversitesi'ndeki tedavisi nedeniyle babası Salih Özdoğanoğlu (32) ve 5 yaşındaki ağabeyi Özker'den aylarca ayrı kaldı.

Haziran ayında 10'uncu ameliyata girecek olan Özalp'in annesi, "Kıbrıs'taki hastanede 'Bu çocuk yaşayamaz ve hayatını bu bağırsakla idame ettiremez' dediler. İzmir'e geldikten sonra bağırsağı genişlediği için yeni bir ameliyat oldu. En büyük hayalim çocuklarım Özalp ve Özker'i evimizin bahçesinde birlikte oyun oynarken görmek" diye konuştu.