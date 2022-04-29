İzmir İZSU su kesintisi 29 Nisan Cuma

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 29 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...