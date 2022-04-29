İzmir İZSU su kesintisi 29 Nisan Cuma

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 29 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 29 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 29 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...
DİKİLİ DENİZKÖY
29.04.2022 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK, CAMİKEBİR
29.04.2022 saat 10:20 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK, TEPECİK
29.04.2022 saat 10:20 ile 15:30 arasında yaklaşık 5 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK GÖKÇEALAN
29.04.2022 saat 10:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE TOKİ
29.04.2022 saat 09:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.