"İzmir Soğanı"nın keşfi bilim dünyasına tanıtıldı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ademi Fahri Pirhan,

yaptığı açıklamada, dünyada yaklaşık 900 kadar türe sahip olan soğan (allium) cinsinden Türkiye'de alt türleriyle 213 adet bulunduğunu belirtti.

Bunlardan 87'sinin sadece Türkiye'de olan endemik türlerden olduğunu aktaran Pirhan şunları kaydetti:

"Keşfettiğimiz Allium İzmirense Pirhan (İzmir Soğanı) türü ile bu sayı 214'e yükselmiş ve endemik sayısı da 88 olmuştur. İzmir Soğanı, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir ili Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi Projesi kapsamında Tire ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aydın dağlarının en batı ucunda yapmış olduğumuz arazi çalışması esnasında farklılığı ile dikkatimizi çekmiş olup daha sonra üzerinde yaptığımız bilimsel çalışmalar neticesinde 2022 yılı nisan ayı içerisinde 'Adansonia' dergisinde yayınlanarak bilim dünyasına tanıtılmıştır. Bitkinin Türkçe ismini, yayılış gösterdiği il olan İzmir'den yola çıkarak 'İzmir Soğanı' olarak adlandırdık."