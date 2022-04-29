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İzmir'de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda hızlı akan trafikte yerdeki Türk bayrağını gören bir kişi aracını durdurup bayrağı yerden aldı. O anlar, Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir radar aracının kameraları tarafından görüntülendi.