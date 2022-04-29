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Haberler İzmir İzmir'de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı

İzmir'de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda hızlı akan trafikte yerdeki Türk bayrağını gören bir kişi aracını durdurup bayrağı yerden aldı. O anlar, Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir radar aracının kameraları tarafından görüntülendi.

DHA

29.04.2022, 12:12 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022, 12:40

İzmir’de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı

İzmir'de Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı üzerinde, Göztepe'den Konak yönüne giden bir otomobil sürücüsü, yerde Türk bayrağı olduğunu görünce, hızlı akan trafikte aracını durdurdu.

Yerdeki Türk bayrağını alıp üzerindeki tozları temizleyen otomobil sürücüsü, daha sonra özenle katladığı bayrağı, aracının bagajına koyup, yoluna devam etti. O anlar, Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir radar aracının kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, otomobil sürücüsünün aracının dörtlülerini yakıp yolda durduğu ve hızlıca yerdeki bayrağı alıp ayrıldığı anlar yer aldı.

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