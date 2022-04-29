İzmir’de fabrika gibi okul! Binlerce lira kar ediyor

İzmir'in Tire ilçesindeki mesleki eğitim merkezinde öğrencilere meslek edindirmenin yanı sıra piyasaya kaliteli ürün sunma hedefiyle kurulan tesiste üretilen tereyağları, çeşitli satış noktalarından tüketiciye ulaştırılıyor.
Ege'de süt ve süt ürünleri sektörünün önde gelen merkezlerinden Tire'de yetişmiş eleman ihtiyacını gidermeye odaklanan Tire Mesleki Eğitim Merkezi, öğrencilerin eğitim alırken üretime de katılmalarını sağlamak amacıyla proje hazırladı.
Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen tereyağı üretim tesisi, "Mesem" markasıyla üretime başladı.