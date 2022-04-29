İzmir’de fabrika gibi okul! Binlerce lira kar ediyor

Bazı okulların maske ve dezenfektan ürettiğini hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de buradan yola çıkarak 'Nasıl üretim yapabiliriz?' diye düşündük. Bu bölge önemli miktarda süt üretim merkezi olduğu için süt ürünleri üzerinden yola çıkarak tereyağı üretimi konusunda karar kıldık. Bakanlık projemize gerekli mali desteği sağladı. 2-3 ay gibi bir sürede bu küçük işletmeyi kurduk ve çalışır vaziyete getirdik.

Sadece işletmeyi kurmak, ürünün pazarlanması ve ticari bir marka yaratmak için yetmedi. Okulumuz kendi imkanlarıyla da biraz finansman sağladı. Ürünlerden kazandığımız parayla da işletmemizi geliştirmeye çalışıyoruz."

12. sınıf öğrencisi Yağmur Güneş de üretim yapmanın heyecan verici olduğunu belirterek, "Tek başıma böyle bir tesisi çalıştırıp tereyağı yapabilirim. Burada hem işi öğrendim hem de döner sermayeden para kazanacağım. Tereyağı üretimindeki çok önemli ayrıntıları öğrendik." diye konuştu.