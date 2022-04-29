Sensör hırsızı genç kız suçüstü yakalandı

İzmir'in Balçova ilçesinde çok sayıda apartmandan, ortalama fiyatı 400 Euro olan jetormal sensörlerinin çalınması sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis 780 güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Yüzlerce saat görüntüyü izlemeye alan polis, kapşonlu palto giyen bir kişinin apatman kapılarını zorladığını tespit etti. Çevrede pusu kuran polis, o kişiyi bir apartmanın sensörünü çalarken suçüstü yakaladı. Polis yakaladığı kişinin bir genç kız olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Sensör hırsızı iddiası ile gözaltına alınan 26 yaşındaki İlknur Uz çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ■ FATİH ŞENDİL

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