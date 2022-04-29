Sensör hırsızı genç kız suçüstü yakalandı

İzmir'in Balçova ilçesinde çok sayıda apartmanın jetormal bağlantı aparatlarındaki ortalama fiyatı 400 Euro olan sensörlerin kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalınması sonrası Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri özel çalışma başlattı. Yurt dışından getirilen sensörlerin tekrar takılması ve onlarca vatandaşın tekrar para ödeyerek mağdur olması nedeniyle polis, 780 ev ve işyerinin güvenlik kamerasını mercek altına aldı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Yüzlerce saat görüntüyü izlemeye alan polis, kapşonlu palto giyen bir kişinin apatman kapılarını zorladığı ve giriş yaptığını tespit etti. Çevrede pusu kuran polis, o kişiyi bir apartmanın sensörünü çalarken suçüstü yakaladı. Polis yakaladığı kişinin bir genç kız olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Sensör hırsızı iddiası ile gözaltına alınan 26 yaşındaki İlknur Uz çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın parmak izi kayıtları ve diğer yüzlerce apartmandan çalınan sensörlerle bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FATİH ŞENDİL