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Haberler İzmir Su sayacı çalan karı-koca yakalandı

Su sayacı çalan karı-koca yakalandı

29.4.2022

Su sayacı çalan karı-koca yakalandı
İZMİR'İN Dikili ilçesinde bir çok apartmana girerek su sayaçlarını çaldıkları belirlenen şüpheli karı-koca, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden koca tutuklanırken, karısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalınan su sayaçları ele geçirildi. Şüphelilere yönelik çapraz sorgu ve detaylı araştırmalarda M.C. ve S.C.'nin Aliağa, Menderes, Gaziemir, Menemen, Karabağlar, Karşıyaka, Seferihisar ve Aydın Nazilli ilçelerinde toplam 63 adet su sayacı hırsızlığına karıştıkları tespit edildi.
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