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Haberler İzmir Tatil merkezi Çeşme’de dron ile trafik denetimi

Tatil merkezi Çeşme’de dron ile trafik denetimi

29.4.2022

Tatil merkezi Çeşme’de dron ile trafik denetimi
YAZ sezonunun başlaması ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yerli, yabancı yüz binlerce turisti ağırlayacak olan ünlü tatil merkezi Çeşme'de, trafik kurallarına wwuyulması, kazalarının önüne geçilebilmesi ve daha güvenli bir trafik akışının sağlana bilmesi adına İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ve trafik polislerinin katılımıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi. 4 saatlik denetimde; 49 sürücüye toplamda 19 bin 114 TL para cezası kesildi. Plakasız bir motosiklet ise trafikten men edildi.
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