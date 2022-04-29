‘Yan yana olmasak da lokmamızı bölüşüyoruz’

DAR gelirli hanelere yönelik sosyal yardımlarına Ramazan ayı dolayısıyla hız veren Menemen Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği dağıtımına devam ediyor. Menemen Belediyesi Aşevi'nde 24 saat esasıyla gönüllü olarak çalışan emekçileriyle hazırlanan iftarlıklar, belediyenin araç ve personeliyle vatandaşlara teslim ediliyor.

EMEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Gece saatlerinde aşevini ziyaret eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediye personeline destek olmak için sabahın ilk ışıklarına kadar yemeklerin hazırlanmasına eşlik etti. Önlük giyip, bone takan Pehlivan, garnitürleri soydu, pilavı kavurdu, ana yemeği pişirip servise hazır hale getirdi. Yemekleri kaplara da dolduran Pehlivan, belediye emekçilerine Ramazan Ayı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti. Ramazan ayının dayanışma ruhunu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en üst noktaya taşıdıklarını ifade eden Pehlivan, "Yan yana olamasak da soframızı, lokmamızı bölüşüyoruz. Kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden destek olmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.