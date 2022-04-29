Yeşildere’de simsarlar arsa topluyor

İZMİR'DE 2026 düzenlenecek Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'suyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Yeşildere'de yapılacağını açıkladığı dev proje için kullanım kararlarının düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli plan Büyükşehir İmar Komisyonu'ndan oy çokluğu geçti.

MECLİS AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Organizasyonun burada yapılması için adeta yangından mal kaçırır gibi hareket ediliyor. Burada çok ciddi miktarda kamulaştırma yapılması gerekiyor ve öncesinde burada bir takım arsa simsarlarınca arsa mülkiyet değişimlerinin yapıldığını duyduk, biliyoruz" dedi.

'NEREDEYSE İMKANSIZ'

"TEMELDE İzmir'de çökük alanlarlardan biri olan Yeşildere'de dönüşüm çalışması yapılmasına asla karşı değiliz olamayız. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın irade beyanı var" diyen Hızal, "Burada kentsel dönüşüm çalışmasından ziyade takvimi sıkışık olan 2026 yılında yapılması planlanan Botanik EXPO alanı olarak düşünülüyor olması soru işaretleri doğuruyor. Burada ciddi bir kamu kaynağı israfı söz konusu olabilir. Kaldı ki, son bir yıldır belki 2 yıldır çok ciddi finansal problem yaşayan, bırakın buradaki kamulaştırmayı hayata geçirmeyi, rutin belediyecilik faaliyetlerini yerine getirmekte zorlanan Büyükşehir'in bu kadar büyük miktarda kamulaştırma yapabilmesi neredeyse imkansız"dedi.

■ ERHAN GÜLENÇ