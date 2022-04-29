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Haberler İzmir Yolcu taşıyan belediye otobüsü alev alev yandı

Yolcu taşıyan belediye otobüsü alev alev yandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 15 yolcunun bulunduğu belediye otobüsünde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Otobüsü saran alevler, kısa sürede söndürülürken araç adeta küle döndü

29.4.2022

Yolcu taşıyan belediye otobüsü alev alev yandı

İzmir Karşıyaka'da seyir halindeki belediye otobüsü, seyir halindeyken yanmaya başladı. Ataşehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda, Egekent- 2-Bostanlı İskele seferini yapan 428 hat numaralı ESHOT belediye otobüsünün motor kısmından sabah saatlerinde dumanlar yükseldi.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ KURTARDI
Dumanları fark eden otobüs şoförü, hiç vakit kaybetmeden aracı durdurdu. Otobüsün ön tarafını alevler sardığında içeride 15 yolcu bulunuyordu. Şoförün dikkatiyle faciadan dönülürken, yolcular araçtan indirildi.

ESHOT şoförü yolcuları güvenli bir alana yönlendirdikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada motor bölümündeki alevler kısa sürede büyüdü. Otobüsten çıkan yoğun duman ise, şehrin birçok noktasından görüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otobüs, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olay sonrası kimsenin zarar görmediği kaydedildi.

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