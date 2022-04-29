Yolcu taşıyan belediye otobüsü alev alev yandı

İzmir Karşıyaka'da seyir halindeki belediye otobüsü, seyir halindeyken yanmaya başladı. Ataşehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda, Egekent- 2-Bostanlı İskele seferini yapan 428 hat numaralı ESHOT belediye otobüsünün motor kısmından sabah saatlerinde dumanlar yükseldi.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ KURTARDI

Dumanları fark eden otobüs şoförü, hiç vakit kaybetmeden aracı durdurdu. Otobüsün ön tarafını alevler sardığında içeride 15 yolcu bulunuyordu. Şoförün dikkatiyle faciadan dönülürken, yolcular araçtan indirildi.

ESHOT şoförü yolcuları güvenli bir alana yönlendirdikten sonra durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada motor bölümündeki alevler kısa sürede büyüdü. Otobüsten çıkan yoğun duman ise, şehrin birçok noktasından görüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Otobüs, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olay sonrası kimsenin zarar görmediği kaydedildi.