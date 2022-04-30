ATM’deki hata sayesinde 143 bin lira çaldı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki PTT şubesine ait ATM cihazındaki yazılım hatasını fark ederek haksız yere 142 bin 830 lira para çeken Mahmut D. jandarma tarafından aynı ATM'den para çekerken suçüstü yakalandı. Olayda çalınan paralar PTT'ye geri teslim edilirken, şüpheli Mahmut D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrancılar Mahallesi'ndeki PTT şubesine ait bir ATM cihazındaki bulunan binlerce liranın kaybolduğunu fark eden PTT görevlileri durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, 5 Nisan- 20 Nisan tarihleri arasında ATM'den toplam 142 bin 830 lira para çekildiğini tespit etti.

ÇEKİLEN PARA İADE EDİLDİ

ATM'deki yazılım hatasını fark eden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin PTT kartları aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştirdiğini tespit eden jandarma ekipleri, harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve paranın hep aynı ATM'den eksildiğini göz önünde bulunduran ekipler, 1 kişiyi yine aynı yöntemle ATM'den para çekmek isterken suçüstü yakaladı. Şüpheli Mahmut D.'nin PTT kartı ile para çekildiği sırada iptal tuşuna bastığı, para verme ünitesine yapılan müdahale sonucunda hesaptan para eksilmemesine rağmen çıkan parayı çektiği ortaya çıktı. Çalınan paralar PTT kurumuna teslim edilirken, şüpheli Mahmut D.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. ■ METİN BURMALI