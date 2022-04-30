İzmir elektrik kesintisi 30 Nisan Cumartesi

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak?
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacak? GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 30 Nisan Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak?
BAYRAKLI
30.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,7355/1,7353/14 SOKAKLAR VE CİVARI
KİRAZ
30.04.2022 11:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım HISAR,CERITLER, SULUDERE, SAÇLI, UZUNKÖY, YEŞILDERE, GEDIK, KARABAĞ, ÇATAK, DOKUZLAR, YILANLI, EMENLER, OVACIK, PINARBAŞI,VELILER MAHALLELERI VE CIVARLARI
MENEMEN
30.04.2022 12:00 16:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ OVA KÜME EVLERİ, HÜSEYİN AVNİ ÇİL ÖZEL, HAKAN YEŞİLYURT ÖZEL, MAKRO YAPI ÖZEL, MEHMET ASLAN SÜTÇÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
30.04.2022 09:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım KÜÇÜKAVULCUK MAH. KÖYIÇI MEVKII TR-1
SELÇUK
30.04.2022 10:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım İSABEY MAHALLESI KUYUMCU MEVKII VE AYVALI SUAT MEVKII BARUTÇU MAH. CIVAŞIR MEVKII , ZAFER MAH. PRANGA MEVKII VE BELEVI MAH. KALE ALTI VE CIBE MEVKII TARIMSAL SULAMA TESISLERI , ZAFER GIDA, UÇAKLAR VE ELDORADA SOĞUK HAVA TESISLERI İLE ATINÇ TURIZM