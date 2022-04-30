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İzmir İZSU su kesintisi 30 Nisan Cumartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 30 Nisan Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...