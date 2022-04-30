İzmir İZSU su kesintisi 30 Nisan Cumartesi

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 30 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? İşte 30 Nisan Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI OSMANGAZİ
30.04.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, EMİR SULTAN, GÜNEY
30.04.2022 saat 07:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK 26 AĞUSTOS, ULUBATLI, YAVUZ SELİM, ZEYBEK, MEHMET AKİF
30.04.2022 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ŞİRİNKÖY
29.04.2022 saat 23:00 ile 30.04.2022 saat 18:00 arasında yaklaşık 19 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ
30.04.2022 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
30.04.2022 saat 08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.