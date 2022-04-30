İzmir Otogarı’nda Ramazan Bayramı yoğunluğu! Binlerce kişi yola çıktı

İzmir Otogarı, korona virüs pandemisi gölgesinde özlediği günlere Ramazan Bayramı'nda kavuştu. Pek çok vatandaş, bayramı karşılamak için çeşitli illere hareket etmek üzere İzmir Otogarı'na akın etti. Yetkililer, bayrama sayılı günler kala otogardan günde 40 bin yolcu ve bin araç çıkışının olduğunu belirtti.



YOLCULAR FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ

İzmir'de üniversite öğrencisi olan Eda Çengel, bayram için memleketi Dalaman'a gideceğini belirterek "Bilet fiyatları arttı. 185 lira bilet parası ödedim. 2 hafta önce 140 liraya gitmiştim" dedi. Eşi Gülşah Kulak'ı İstanbul'a uğurlayan Adem Kulak ise "Bilet fiyatları çok yüksek. 360 lira bilet parası ödedik. Geçen sene bu zamanlar 125 liraya gidiyorduk. Bilet fiyatları her yerde aynı. En fazla 5 ya da 10 lira oynuyor" diye konuştu. Bir başka üniversite öğrencisi Sıla Akarsu da "Memleketim Nazilli'ye gidiyorum. Bayramı orada geçireceğim. Daha önce bilet fiyatlarına baktığımda 70 lira görünüyordu ama bugün 100 liraya aldım. Bundan önce 60 liraya gitmiştim, dönerken 80 lira vermiştim. Ücreti ödemeye zorlandım" ifadelerini kullandı.





KİMİSİ MEMNUN KİMİSİ DEĞİL

Otobüs firması çalışanlarından İsmail Karadeniz, "Yoğunluktan çok memnunuz. Keşke her gün böyle olsa ama bu yoğunluk toplam 2 gün olacak. Sonra yoğunluk azalır. Biz bugün Adana'ya 12 araç çıkarıyoruz ama otogardan bugün bin araç çıkacak. Pandemi zamanında çalışamadık ama şimdi işler yoğun. Mazot fiyatlarından dolayı bilet fiyatları arttı. Yolcu da haklı biz de haklıyız. Yolcular bize tepki göstermiyor. Diyecek bir şey yok" derken, bir başka otobüs firması çalışanı Coşkun Kuruca ise "Pandemi sonrasına göre yoğunuz ama eski bayramlara göre yoğun değil. Fiyatların yüksek olması bu durumu etkilemiş olabilir. Ben uzun yıllardır bu sektörde çalışıyorum. Eskiden bayramlarda bırakın otobüsleri doldurmayı, ek seferlere yetişemiyorduk. Şu an ek sefer çok nadir doğu bölgelerine açıldı ama o da daha dolmadı" sözlerine yer verdi.

Çeşme'de bayram öncesi trafik denetimi! 208 bin personel görev yapacak