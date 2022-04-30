İzmir’deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramına iki gün kala tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de vatandaşlar bayram alışverişine çıktı. İzmir'in en önemli alışveriş yerlerinden biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor.



"ÇOK ŞÜKÜR İŞLERİMİZİN DURUMU İYİ"

Kemeraltı Çarşısı'nda giyim dükkanı işleten Enes Kızılkaya (33), pandemi sebebiyle esnafın mağdur olduğunu ancak son zamanlarda kısıtlamaların kaldırılmasıyla işlerinin açıldığını belirterek, "Yaz aylarında daha hareketli olacağına inanıyoruz. Kemeraltı Çarşısı gerçekten güzel bir çarşı. Çok güzel bir potansiyelimiz var. Gurbetçiler ve turistler de geliyor. Herkese hitap ediyoruz. Bayramlıklarımız 50 TL'den başlıyor. Takım kıyafetler 150 TL'den başlıyor. Abiye olarak 500 TL'den başlayan kıyafetlerimiz var. Uygun fiyat olduğu için müşteri açısından herhangi bir sıkıntı olmuyor. Çok şükür işlerimizin durumu iyi" dedi.





VATANDAŞ PAHALILIKTAN YAKINDI

Çocukları için bayram alışverişine çıkan vatandaşlardan Levent Bektaş, "Pandemi bizi çok etkiledi. Yaşam tarzımız kötüye gitti. Fiyatlar çok pahalı. İnsanlar dışarıda ama parası olan da burada olmayan da. Şimdi alışverişe çıktık. En düşük bir kıyafet 200-300 TL. Önceden 40-50 liraya alırdık" diye konuştu.





ESNAF İNDİRİM YAPMAYA ÇALIŞIYOR

Ayakkabı dükkanı sahibi Mehmet Ali Tanyeli de vatandaşın pahalılık konusunda haklı olduğunu belirterek, "Ancak bu malların alışları da yüksek. Bayram sebebiyle talep var ama birçok insan fiyatlardan sıkıntı yaşıyor. Biz de elimizden gelen indirimi yapmak için çalışıyoruz. Pazarlık yapıyoruz. Biz de bebek ve çocuk ayakkabılarında 150-200 TL'den aşağı ayakkabı yok" ifadelerini kullandı.





"ALIŞILAGELMİŞ BAYRAMLARIN DIŞINDA BİR BAYRAM ÖNCESİ YAŞIYORUZ"

Kemeraltı Çarşısı'nda uzun yıllardır çikolata ve şeker dükkanı işleten Kemal Kutucu ise şöyle konuştu: "Bu sene ilk defa alışılagelmiş bayramların dışında bir bayram öncesi yaşıyoruz. İnsanlar hem tüketimlerini frenledi, hem de fiyatların yüksekliği bizde olan talebi çok azalttı. Vatandaşların alım gücü azaldı. Sadece vatandaşlar açısından değil kurumsal taleplerde bile korkunç bir azalma başladı. Çoğu kurumsal firma personeline çikolata ve şeker vermiyor. Bir kilogram çikolata 150 TL'den başlıyor, şekerler 70 TL'den başlıyor. Bu fiyatlar indirimli fiyatlar aslında."