Kanunsuz işlere kafamız basmaz

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentsel dönüşüm işini ihalesiz bir şekilde verdiği kooperatiflere gelen eleştirilerin ardından tartışma büyüyor. Kooperatif yöneticileri konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlerken Soyer'in ekip arkadaşı CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu'nun "Kooperatifle hep birlikte bir şey yapalım düşüncesine arkadaşların kafaları basmıyor" şeklindeki açıklamasına, Gaziemir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ve Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Salahattin Şahin'den tepki geldi.

'MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR'

Şahin ve Atmaca hazırladıkları ortak metinde şunları ifade etti: "Mızrak çuvala sığmıyor, bizim kafamız kanunsuz işlere basmaz. Kooperatifçiliğe karşı olduğumuz yönünde algı oluşturmaya çalışmaları, 'cambaza bak' hikayesinin bir tezahürü ve suçluluk psikolojisinin bir yansıması olarak okunmalıdır. Biz kentsel dönüşümü kooperatif modeliyle yapmayın demiyoruz, kanuna aykırı işlem tesis etmeyin, İBB'yi Ali babanın çiftliği gibi yönetmeyin diyoruz" diye konuştu.

'İHALESİZ İŞ GÖRDÜKLERİ İÇİN BU DETAYI ATLAMIŞLAR'

Şahin ve Atmaca açıklamasında, "Konunun asıl muhatabı İBB olup, sorularımıza neden cevap veremediklerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sayın Nalbantoğlu ve Kooperatif yöneticileri madem İBB'nin sözcülüğüne soyunmuşlar, önce bizim sorularımıza cevap versinler. Bize kooperatifçiliği anlatmasınlar, biz kooperatifçiliği hepsinden iyi biliriz. İhale kanununa göre bir firmanın ihaleye girebilmesi için önce yeterlilik alması gerekir. Kendileri ihalesiz iş gördükleri için bu detayı atlamış olabilir" ifadelerini kullandı.