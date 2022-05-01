Annesini ve babasını bıçakladı!

İZMIR'IN Karabağlar ilçesinde aşırı alkollü bir vaziyette eve gelen Uğur Terzi (38), babası Saim Terzi ile annesi Sevim Terzi'yi bıçakladı. Saldırgan evlat, komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Akıl almaz olay, önceki gün Salih Omurtak mahallesi 9659/2 sokak 12 numaralı evde yaşandı. Bir süredir aşırı alkol aldığı ileri sürülen Uğur Terzi, mutfaktan aldığı bıçakla öz annesi ve babasını bıçakladı.

TARTIŞMA YAŞANMAMIŞ

Evdeki çığlıkları duyan komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan karı koca ise daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların ilk ifadelerinde, olaydan önce herhangi tartışma yaşanmadığını söyledikleri öğrenildi.

FATİH ŞENDİL