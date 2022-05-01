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İzmir'de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı

İzmir Beydağ'da dedesiyle beraber çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk, akşam saatlerinde yüzmek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başladı ve gölde bulduğu dallara tutunarak orada mahsur kaldı. Durumu gören dedesi jandarmaya haber verdi, ekipler bir sandalı oraya yönlendirerek minik çocuğu kurtardı.