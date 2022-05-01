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Haberler İzmir İzmir'de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı

İzmir'de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı

İzmir Beydağ'da dedesiyle beraber çobanlık yapan 12 yaşındaki çocuk, akşam saatlerinde yüzmek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başladı ve gölde bulduğu dallara tutunarak orada mahsur kaldı. Durumu gören dedesi jandarmaya haber verdi, ekipler bir sandalı oraya yönlendirerek minik çocuğu kurtardı.

İHA

01.05.2022, 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022, 12:27

İzmir'in Beydağ ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İzmir’de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı

Olay 29 Nisan akşamı saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Bakırköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Dedesiyle birlikte çobanlık yapan ve hayvanları otlatan 12 yaşındaki Y.A., serinlemek için baraj gölüne girdi.

İzmir’de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı

Bir süre sonra torununun çırpınması ve gölde bulunan çalıya tutunarak mahsur kaldığını görmesi üzerine dede durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarmanın olayı bildirmesi üzerine de bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı

Jandarma ekiplerinin bir sandal sahibini yönlendirmesiyle çocuk sandala bindirilerek kıyıya çıkartıldı. Ölümden dönen çocuk, jandarma ekiplerinin kucağında ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.A., ambulansla Beydağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedbiren tedavi altına alınan Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir’de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı

Küçük çocuğun dedesi, torununun kurtarılmasında titizlikle görev alan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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