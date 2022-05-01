  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de hemzemin geçit faciası! Trenin çarptığı traktör paramparça oldu

İzmir'de hemzemin geçit faciası! Trenin çarptığı traktör paramparça oldu

İzmir Ödemiş'teki korkunç kazada tren, bir traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör parçalara ayrılırken sürücüsü ise savruldu ve korkunç şekilde can verdi. Kontrolsüz hemzemin geçitte yaşanan olay sonrası trendeki yolcular da tahliye edildi.

DHA

01.05.2022, 15:54 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022, 15:55

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki Hasan Hüseyin Arıcı (67), hayatını kaybetti.

İzmir’de hemzemin geçit faciası! Trenin çarptığı traktör paramparça oldu

Kaza, saat 12.00 sıralarında Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte traktöre çarptı.

İzmir’de hemzemin geçit faciası! Trenin çarptığı traktör paramparça oldu

Çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Hasan Hüseyin Arıcı, yola savruldu.

İzmir’de hemzemin geçit faciası! Trenin çarptığı traktör paramparça oldu

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıcı, kurtarılamadı.

İzmir’de hemzemin geçit faciası! Trenin çarptığı traktör paramparça oldu

Olay yerine gelen Arıcı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir’de hemzemin geçit faciası! Trenin çarptığı traktör paramparça oldu

Trendeki yolcular da tahliye edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA