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İzmir'de hemzemin geçit faciası! Trenin çarptığı traktör paramparça oldu

İzmir Ödemiş'teki korkunç kazada tren, bir traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör parçalara ayrılırken sürücüsü ise savruldu ve korkunç şekilde can verdi. Kontrolsüz hemzemin geçitte yaşanan olay sonrası trendeki yolcular da tahliye edildi.