Pehlivan’dan Menemen’de trafiği rahatlatacak otopark müjdesi

Menemen Belediyesi, otopark sıkıntısına da neşter vurmak adına bir çalışma başlattı. Belediyenin nisan ayı meclis oturumunda, 29 Ekim 2021 yılında vatandaşın hizmetine açılan Halil Alkaya Pazar Yeri'nin pazarın kurulacağı günler harici otopark olarak kullanılmasına ilişkin başkanlıktan önerge verildi. Menemen'in yararına dokunacak önerge, Millet İttifakı üyelerinin çekimser kalmasına karşılık, Cumhur İttifakı ve bağımsız meclis üyelerin evet oyu ile meclisten geçti. Böylelikle otoparkın işletme hakkı 10 yıllığına belediye şirketi Menaş'a verildi.





KENT MERKEZİNDEKİ ARAÇ KAPASİTE SAYISI 600'E ÇIKTI

Meclisin ardından çalışmalarını hızlandıran Menemen Belediyesi ekipleri, Halil Alkaya Pazar Yeri inşaatını otopark olarak kullanılmasına hazır hale getirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki 300 araç kapasiteli yer altı otoparkına, 300 araçlık pazar yeri otoparkının eklenmesiyle ilçe merkezindeki otopark araç kapasitesi 600'e çıktı. Otopark ile ilgili bir açıklama yapan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Her geçen gün nüfusu artan Menemen'imiz, gerek lokasyonu, gerek sanayi ve tarıma dayalı ekonomisi ve gerekse de içerisinde barındırdığı değerlerle kuzeyin yeni yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Menemen'imiz için büyük önem taşıyan projeleri de vakit kaybetmeden hayata geçirmeye devam ediyoruz. Özellikle yaşanan otopark sıkıntısını kökünden çözmek mümkün değil ama kent merkezindeki artan trafik yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için çareler arıyoruz. Bu çerçevede geçen Cumhuriyet Bayramı'nda esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetine açtığımız Halil Alkaya Pazar Yeri'mizi, belirlenen günler haricinde otoparka dönüştürdük. Yaklaşık 300 araç kapasiteli otoparkımız, kent içi trafiği önemli derecede rahatlatacağını düşünüyoruz. Otoparkımız Ramazan Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca alternatif otoparklar oluşturmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü Menemen Belediyesi hizmet için var. Yeni otoparkımızın tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Otopark, çarşamba günleri saat 12.30'dan pazarın kurulacağı perşembe günü saat 00.00'a kadar hizmet vermeyecek. Otoparkın kullanım ücretleri ise, 0-1 saat 4 lira, 1-3 saat 9 lira, 3-6 saat 12 lira, 6-12 saat 15 lira, 12-24 saat 18 lira ve aylık abonelik 225 lira olarak belirlendi.

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