Babasına 52 yıl sonra mahkeme kavuşturdu

İzmir Çiğli'de Birgül Kuşcu, 2012'de ölüm döşeğindeki annesi Meryem Keskin'den yıllardır kendisinden sakladığı babasının isminin Ali Y. olduğunu öğrendi. Kuşçu, 52 yıl önce annesiyle 5 ay nişanlı kalan Ali Y'nin gerçek babası olduğundan emin olmak için babalık davası açtı. Bu süreçte test için fethi kabir işlemi yapılarak anne Keskin'in de mezarı açılırken, DNA testi sonucunda 72 yaşındaki Ali Y'nin Birgül Kuşçu'nun biyolojik babası olduğu anlaşıldı. Diğer çocuklarının istemeyeceğini belirterek kızını kabul etmeyen baba Ali Y. itiraz ederek davayı üst mahkemeye taşısa da Yargıtay 5 yıl süren dava sonucunda hükmü onayladı.

BEBEĞİNİ DÜNYAYA GETİRDİ

1960'lı yılların sonunda tanışan Ali Y. ile Meryem Keskin, 5 ay nişanlı kaldı. Bu süreçte Keskin hamile kalınca durumu Ali Y'ye anlattı. Ali Y ise evlilikten kaçarak Keskin'i yüzüstü bırakıp gitti. Meryem Keskin ise 1970 yılında Birgül adını verdiği bebeğini dünyaya getirdi. Anne Keskin ve çocuğunun babası Ali Y. ise daha sonra başka kişilerle evlendiler. Üvey babasının elinde büyüyen Birgül Kuşçu, 20 yaşında babasının başka bir adam olduğunu öğrenerek annesini sıkıştırmaya başladı ancak kendisinden bir türlü yanıt alamadı.

ANNESİNİN MEZARI AÇILDI

2012'de hastalanıp yatağa düşen anne Meryem Keskin, ölmeden önce kızı Birgül'e gerçek babasının Dikili'de yaşayan Ali Y. olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ali Y. ile irtibata geçen ancak beklemediği bir ilgisizlikle karşılaşan kadın, avukatı Damlanur Kaya aracılığı ile 2017'de babalık davası açtı. İzmir 3. Aile Mahkemesi'ndeki davada Ali Y, o dönem nişanlısının ailesi evliliklerine onay vermediği için olayların bu duruma geldiğini belirterek, hakkındaki iddiaları reddetti. Mahkemenin fethi kabir işlemi yapılmasına karar vermesiyle 10 yıl önce ölen Meryem Keskin'den DNA örnekleri alındı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun 2019'da hazırladığı raporda ise Ali Y'nin yüzde 99.9 Birgül Kuşçu'nun biyolojik babası olduğu açıklandı. 52 yıl sonra gerçeği öğrenen Kuşçu'nun tek isteği babasının kendisine sahip çıkması olsa da, diğer iki kızının bunu kabullenmeyeceklerini düşünen Ali Y, Birgül Kuşçu'ya sahip çıkmamayı seçti.

HUKUK SAVAŞINA DEVAM

Birgül Kuşçu'nun avukatı Damlanur Kaya, 5 yıl süren yargılamanın sonunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin son noktayı koyduğunu açıklayarak, "Babalığı kabul etmeyen Ali Y. avukatı aracılığıyla yaptığı temyiz itirazından sonuç alamadı. Yargıtay, Ali Y'nin müvekkilimin biyolojik babası olduğu hükmünü onadı. Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

METİN BURMALI