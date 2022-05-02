Bayraklı’daki kafeyi pompalı ile taradı

İZMİR Bayraklı'da bir cafenin çalışanları ile arasında husumet bulunduğu ileri sürülen 35 yaşındaki Aykut Ö. evinden aldığı pompalı tüfekle kafeyi taradı. Kafede masada kağıt oyunu oynayan İlker Canlı, Rıza Sarı ve Niyazi Sekmen isimli kişiler pompalı tüfekden çıkan saçmalarla yaralanırken, o sırada yoldan bisikleti ile geçen 15 yaşındaki Efe A. da o saçmalardan nasibini alarak yaralandı. Yaralılardan Sekmen'in durumunun ağır olduğu ve iç organlarının zarar gördüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL