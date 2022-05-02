İptal edilen düğünün ücreti için iade kararı

İZMİR 6. Tüketici Mahkemesi, salgında düğünü iptal olan gelin ve damat adayının düğün salonu işletmesine yaptığı ödemenin iadesine karar verdi. M.A. ve B.D, Bayraklı'da bir düğün salonuyla 28 Haziran 2020 tarihi için anlaştı ve ilk taksit olan 3 bin 500 lirayı ödedi. Ancak 11 Mart 2020'de Kovid-19 vakaları yüzünden düğün salonları 16 Mart'ta genelgeyle kapatıldı. Salgın koşullarındaki belirsizlik üzerine düğünü iptal etmek isteyen B.D, işletmeye fesih ihtarnamesi gönderip bedelin iadesini istedi. Olumlu yanıt alamayan B.D'nin, avukatı Zeynep Satılmış aracılığıyla başvurduğu Tüketici Hakem Heyeti, tüketiciyi haklı bularak ücretin iadesine karar verdi.