İzmir’de 1 Mayıs coşkusu

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. 3 bin emniyet personelinin görev yaptığı alanda 1 dron ile 1 helikopter de havadan destek verdi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik botları da denizde görev yaptı.

OLAYSIZ 1 MAYIS

Kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kortejlerle alana geldi. Meydana gelenler, belirlenen 4 girişten üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı. Kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra bazı milletvekilleri de katıldı. Kutlamalar kapsamında sanatçı Edip Akbayram sahneye çıkarken, herhangi bir olay yaşanmadı. Konserin ardından kutlama programı sona erdi.

ERCAN AKGÜN