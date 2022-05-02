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Haberler İzmir ‘Park etme’ kavgasında kan aktı: 4 yaralı

‘Park etme’ kavgasında kan aktı: 4 yaralı

2.5.2022

‘Park etme’ kavgasında kan aktı: 4 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bir sürücü, Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna getirdiği eşini yol kenarına park ettiği otomobilde beklemeye başladı. Bu sırada başka bir araç sürücüsü, bina girişini kapattığını öne sürdüğü sürücüyle tartışmaya başladı. Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi tabancayla vurulurken, 1 kişi de darp edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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