  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir ‘Tunç Soyer yine iş yapanı engelliyor’

Tunç Soyer yine iş yapanı engelliyor’

2.5.2022

‘Tunç Soyer yine iş yapanı engelliyor’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Çeşme projesine dava açtıklarını duyurdu. Projede 3 temel kaygılarına karşılık olmadığını iddia eden Soyer, "Bizi tatmin edecek cevaplar verilmediği için dava açtık, iptalini istedik. Bu yanlış bir proje" dedi. Soyer ayrıca 10 Mayıs günü Gündoğdu'da bir protesto eylemi gerçekleştireceklerini de açıkladı. Soyer'in mesajlarına AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan tepki geldi.

'HER PROJEYE İSTEMEZÜK DEDİNİZ'
SOSYAL medya hesabından açıklama yapan Kaya, "Çeşme Projesi; beton ayak izi proje alanının sadece %1.2'si, 7 üniversitece hazırlanmış bilimsel raporlarla çevre dostu olduğu ve ters ozmoz teknolojisi ile su ihtiyacının karşılanacağı tasdik edildi, 55 bin istihdam sağlayacak, İzmir'de turizmi 12 aya yayacak. CHP'li istemezükçü Soyer'e 2 yıldır sunumlar yapılmış, önerileri dikkate alınmış ama tüm bunlara rağmen dava açmış. İzmir için yapılan her projeye dava açıp 'istemezük' dediniz. Kendiniz taş üstüne taş koymazsınız, bir de iş yapacak olanı engellersiniz. Yazık!" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA