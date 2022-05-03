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Haberler İzmir 14 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

14 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

3.5.2022

14 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İzmir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik 14 adrese düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı. 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren devam eden araştırmalar sonucunda 26 Nisan 2022'de Torbalı ve Buca ilçelerinde ikamet eden 15 şüpheliye yönelik 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 23 gram metanfetamin maddesi, 829 adet sentetik ecza hap, 227 gram kubar esrar maddesi, 2 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kök kenevir bitkisi, 2 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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