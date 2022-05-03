İzmir’de akılalmaz ölüm

Bir yılı geçkin süredir odasından bile çıkmadan kendini eve hapseden 20 yaşındaki İsa Vural, kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. İzmir Seferihisar'da gerçekleşen olayda gencin cansız vücudunu eve gelen babası Ecevit Vural buldu. Vural'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği açıklandı. Öte yandan İsa Vural'ın herhangi bir intihar notu bırakmadığı öğrenildi. İlginç ölüm olayı ile ilgili polis geniş çapta soruşturma başlatırken, İsa Vural'ın çok içine kapanık olduğu ve evden hatta odasından bile dışarı çıkmadan bilgiyasar uyun oynadığı belirtildi. Polis, bilgisayarını ve cep telefonu da inceyemeye aldığı öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL