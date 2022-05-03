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Haberler İzmir İzmir'de kan donduran olay! Eşini başından tabancayla vurarak öldürdü

İzmir'de kan donduran olay! Eşini başından tabancayla vurarak öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda Suriye uyruklu bir kişi tartıştığı eşini tabancayla başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan cani eş polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA

03.05.2022, 09:24 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022, 09:35

İzmir’de kan donduran olay! Eşini başından tabancayla vurarak öldürdü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi 122 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'nin başına ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recea M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recea M.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Muhammed M., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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