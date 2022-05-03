İzmir’deki yol kontrolünde yakalandı! 10 yıl 6 ay hapis cezası var

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamada, Ankara Asfaltı kontrol noktasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu. Yapılan kontrolde davranışlarından şüphelenilen bir yolculardan birinin kimlik ibraz edemediği anlaşıldı.



Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda şahsın hakkında hırsızlık suçundan verilmiş 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N. isimli şahıs olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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