Son buluşma kanlı bitti

İzmir'in Dikili ilçesinde 37 yaşındaki Damla Akyıldız ile nişanlısı Mustafa Burçin Akı (49), kısa bir süre önce kiraladıkları dairede tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay önceki gün akşam saat 21.00'da Çandarlı Mahallesi 27 Sokak'taki bir sitedeki dairede meydana geldi.

TARTIŞMA İHTİMALİ

Karşıyaka'da yaşayan ve nişanlı oldukları öğrenilen akaryakıt istasyonu çalışanı Damla Akyıldız ile kuru temizlemecide çalışan Mustafa Burçin Akı'dan günlerce haber alamayan yakınları durumu polise ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Akyıldız ile Akı çiftinin Dikili'deki bir siteden daire kiraladıklarını tespit etti. Eve giden güvenlik güçleri kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. İçeri girildiğinde Akyıldız ile Akı'nın yerde kanlar içinde yattığı belirlenirken, yapılan incelemede çiftin tek kırma av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi. İncelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Akyıldız ile Akı'nın cansız bedenleri ailelerine teslim edildi. Yapılan soruşturmada Karşıyaka'da yaşayan Mustafa Burçin Akı'nın işyerinden, 'Nişanlımdan ayrılacağım. Son kez görüşmek için Dikili'ye gideceğim' diyerek izin aldığı belirlendi. Akyıldız ve Akı çiftinden geriye nişanlandıkları zama çektirdikleri fotoğraf kalırken, jandarma ekiplerinin bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunduğunu öğrendiği çiftin olay akşamı tartışmış olabileceğini, Damla Akyıldız'ın nişanlısı Akı'yı tüfekle vurduktan sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu bildirdi.

METİN BURMALI