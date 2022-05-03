Uyuşturucu kuryesi 2 çocuklu aile

İstanbul'dan İzmir Çeşme'ye uyuşturucu kuryeliği yapan aile, narkotik köpeği Rex'e takıldı. Bornova'da rutin kontrol yapan Narkotik Sokak Timleri, 9 ile 2 yaşında iki çocuklarıyla birlikte seyahat eden bir çiftin otomobilini durdurdu. Şüpheli hareketlerde bulunan İslam A. ile karısı Yasemin A'nın durumundan şüphelenen polis, Narkotik köpeği REX'i getirdi.





Rex'in araç içinde verdiği tepkilerin ardından polis ekipleri, otomobilin zula tabir edilen gizli bölmelerinde 1 kilo 348 gram kokain, 1 kilo 48 gram metamfetamin, bir adet ruhsatsız tabanca ve extacy hap sentetik, hap ve esrar ele geçirdi.



İfadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İslam A. cezaevine gönderilirken, eşi Yasemin A. yaşları ufak olan çocuklarının bakımı nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan İslam A'nın İstanbul'da bir oto bakım servisi sahibi işadamı olduğu, eşi ve çocuklarıyla verdiği aile görüntüsü altında uyuşturucu kuryeliği yaptığı ortaya çıktı.

■ FATİH ŞENDİL