Yangınlara karşı 7 bin orman gönüllüsü hazır

İzmir ve Manisa'da 7 bin orman gönüllüsü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler alarak orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlanıyor. Orman Genel Müdürlüğü, gönüllülerin orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmasıyla ilgili bir yönetmelik çıkardı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de bu yönerge çerçevesinde İzmir ve Manisa illerinde 7 bin gönüllüye orman yangınlarıyla ilgili eğitim vermeye başladı. Teorik ve uygulamalı eğitimler sonunda orman gönüllüleri yangın söndürme organizasyonuna dahil edilecek ve orman yangını olduğunda çağrılıp bölgedeki yangın amirinin emrinde alevlerle mücadelede görev alacak. 18 yaşı üstü, adli sicil kaydı olmayan, en az ilkokul mezunu ve sağlık kuruluşundan 'Orman yangınlarında çalışabilir' raporu alan kişiler orman gönüllüsü olabilecek. Bu kişiler, orman işletmelerine giderek ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.