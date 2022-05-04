3 hastaya kapalı yöntemle kalp kapağı ameliyatı

Türkiye'de sayılı sağlık merkezlerinde az sayıda uzman tarafından gerçekleştirilen kapalı yöntemle pulmoner kapak ameliyatlarından bir tanesi İzmir'de gerçekleştirildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen operasyonda Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Narin ve ekibi tarafından 2'si Kayseri'den gelen 1'i İzmirli 3 çocuğa kapalı yöntemle pulmoner kapak ameliyatı yapıldı.

3 operasyonunda başarı ile gerçekleştirildiğini ve hastaların sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini belirten Prof. Dr. Narin, "Yaptığımız bu ameliyat belki de Ege ve İzmir'de ilk defa gerçekleşen operasyonlardan birisidir. Ameliyatları başarı ile gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz" dedi.

HIZLI İYİLEŞME SÜRECİ

Prof. Dr. Narin, "Hastalarımız bize geldiklerinde detaylı inceleme yaptık. Hastalarımız kapalı cerrahi için uygun adaylardı. Hasta için de daha konforlu olan kapalı yöntemi tercih ettik. Çünkü kapalı yöntemde iyileşme süreci daha hızlı olmaktadır. Kendilerini sağlıklı bir şekilde taburcu etmekten dolayı mutluyuz" diye konuştu.