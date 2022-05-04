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Haberler İzmir Hayvanların travmaları bir yıldır sürüyor

Hayvanların travmaları bir yıldır sürüyor

4.5.2022

Hayvanların travmaları bir yıldır sürüyor

ANADOLU Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı Haluk Levent öncülüğünde kurulan İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı, 2 bin 700'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapıyor. Muğla'da geçen yıl yaşanan orman yangınlarında yaralan hayvanların da burada tedavisi sürüyor. Orman yangınlarında gece gündüz görev yaptığını anlatan barınak yöneticisi Sibel Çakır, "Bu süreçte yüzlerce hayvanın kurtarılmasına vesile olduk. 1 yıldır tedavileri sürüyor" dedi.

Bugün, çiftlikte kurtarılmış hayvanlar yararına bir festival düzenleneceğini anlatan Çakır, "Çeşitli konser ve farklı organizasyonlarımız olacak. Bakıma muhtaç hayvanlara katkı sağlanması için ücretli bir festival olacak" dedi.

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