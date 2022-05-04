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İzmir'de pompalı tüfekli komşu kavgası

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA

04.05.2022, 21:44

İzmir’de pompalı tüfekli komşu kavgası

Olay saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi orman yolu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten komşular F.D. (26) ve Y.Ö. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.D., pompalı tüfekle komşusu Y.Ö.'ye ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Y.Ö. yaralandı.

Yaralanan Y.Ö. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından otomobille Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrasında başlattığı ummalı çalışma sonrası kimliğini tespit ettiği F.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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